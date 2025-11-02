Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я был глуп». Чарльз Оливейра обвинил себя в поражении в бою с Илией Топурией

«Я был глуп». Чарльз Оливейра обвинил себя в поражении в бою с Илией Топурией
Аудио-версия:
Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец Чарльз Оливейра выразил уверенность в том, что он проиграл испано-грузину Илие Топурии по собственной вине. Их бой состоялся на турнире UFC 317 и завершился победой Матадора нокаутом в первом раунде.

UFC 2025. UFC 317, Лас-Вегас, США
Илия Топурия (W) — Чарльз Оливейра
29 июня 2025, воскресенье. 07:00 МСК
Илия Топурия
Окончено
KO
Чарльз Оливейра

«Я был глуп… О чём думал? Что переведу его и подключу руки. Я действительно использовал их, но Илия попал первым. Так что я был глуп», – приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.

Материалы по теме
Стал Хищником, когда уже «выпали зубы». Почему Оливейра не вернётся на трон
Стал Хищником, когда уже «выпали зубы». Почему Оливейра не вернётся на трон
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android