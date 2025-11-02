«Я был глуп». Чарльз Оливейра обвинил себя в поражении в бою с Илией Топурией

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразильский боец Чарльз Оливейра выразил уверенность в том, что он проиграл испано-грузину Илие Топурии по собственной вине. Их бой состоялся на турнире UFC 317 и завершился победой Матадора нокаутом в первом раунде.

«Я был глуп… О чём думал? Что переведу его и подключу руки. Я действительно использовал их, но Илия попал первым. Так что я был глуп», – приводит слова Оливейры аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.