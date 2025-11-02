Скидки
Ислам Махачев: версию себя из 2015 года я бы задушил в первом раунде

Ислам Махачев: версию себя из 2015 года я бы задушил в первом раунде
Комментарии

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев выразил уверенность в том, что ему удалось бы победить версию самого себя из 2015 года, взяв на удушающий приём.

«Один раунд – максимум. Думаю, финишировал бы – сделал сабмишн. Тогда я так хорош не был в партере. На своё коронное удушение взял бы сразу», – сказал Ислам в беседе с Хабибом Нурмагомедовым, видео которой он опубликовал в своём телеграм-канале.

Свой последний бой Махачев провёл 18 января. Тогда в главном поединке турнира UFC 311 в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Ислам разделил октагон с бразильцем Ренато Мойкано. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом в первом раунде. Для Ислама эта победа стала 14-й подряд в лёгком весе.

Комментарии
