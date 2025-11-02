«Просто больше не беру». Махачев рассказал, что его может не устроить в спарринг-партнёре

34-летний бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Ислам Махачев высказался, что его может не устроить в спарринг-партнёре.

– Вся твоя жизнь — тренировка, по большому счёту. Ты хоть раз говорил спарринг-партнёру, чтобы он дрался в полную силу, бил как надо?

– Если я вижу, что не расту со спарринг-партнёром, что он мне не даёт отпора, что он сам не выкладывается, я просто его больше не беру. Это же медвежья услуга от него. Если кто-то меня жалеет или не нагружает, завтра мне будет только хуже. Я дерусь в полную силу. Если он не дерётся на максимум, это уже его проблемы. Он может получить травму, только себе сделать хуже.

Если мы зашли в клетку, а ты не дерёшься, то это только тебе во вред, – сказал Махачев в интервью телеканалу «Матч ТВ».