Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

В команде Усика высказались о том, кто мог бы стать следующим соперником Александра

В команде Усика высказались о том, кто мог бы стать следующим соперником Александра
Аудио-версия:
Комментарии

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, предложил устроить бой между не имеющими поражений британцами Мозесом Итаумой и Фабио Уордли, чтобы победитель их поединка стал следующим соперником его подопечного.

«Мы пока не обсуждали результат [боя Паркер — Уордли] с Александром подробно, но я не думаю, что он был удивлён. Это бокс, поэтому случиться может всё что угодно. Есть правила, установленные WBO, других вариантов нет. Вы либо отказываетесь от титула, либо проводите обязательную защиту. Здесь нечего выдумывать, всё предельно ясно.

Моё личное мнение таково: было бы здорово увидеть, как Фабио сразится с Итаумой за чемпионский титул WBO. Это был бы зрелищный бой и отличная проверка для обоих перед встречей с большим боссом бокса», — приводит слова Лапина портал ProBoxing-Fans.

Материалы по теме
Новый охотник за Усиком. Уордли сотворил безумный камбэк и ждёт абсолютного чемпиона
Новый охотник за Усиком. Уордли сотворил безумный камбэк и ждёт абсолютного чемпиона
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android