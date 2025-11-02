В команде Усика высказались о том, кто мог бы стать следующим соперником Александра

Сергей Лапин, являющийся менеджером 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, предложил устроить бой между не имеющими поражений британцами Мозесом Итаумой и Фабио Уордли, чтобы победитель их поединка стал следующим соперником его подопечного.

«Мы пока не обсуждали результат [боя Паркер — Уордли] с Александром подробно, но я не думаю, что он был удивлён. Это бокс, поэтому случиться может всё что угодно. Есть правила, установленные WBO, других вариантов нет. Вы либо отказываетесь от титула, либо проводите обязательную защиту. Здесь нечего выдумывать, всё предельно ясно.

Моё личное мнение таково: было бы здорово увидеть, как Фабио сразится с Итаумой за чемпионский титул WBO. Это был бы зрелищный бой и отличная проверка для обоих перед встречей с большим боссом бокса», — приводит слова Лапина портал ProBoxing-Fans.