«Ему надо уйти». Экс-промоутер Усика призвал Александра завершить карьеру прямо сейчас

Александр Красюк, являющийся бывшим менеджером 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, выразил уверенность в том, что его экс-подопечный должен завершить профессиональную карьеру в боксе в данный момент.

«Я считаю, что ему нужно уйти из спорта сейчас. Есть поговорка: лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. Представьте, что Усик завершает карьеру сейчас – навсегда непобеждённый, никогда не побывавший в нокдауне, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях», – приводит слова Красюка аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.