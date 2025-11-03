Скидки
«Ему надо уйти». Экс-промоутер Усика призвал Александра завершить карьеру прямо сейчас

«Ему надо уйти». Экс-промоутер Усика призвал Александра завершить карьеру прямо сейчас
Александр Красюк, являющийся бывшим менеджером 38-летнего непобеждённого абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, выразил уверенность в том, что его экс-подопечный должен завершить профессиональную карьеру в боксе в данный момент.

«Я считаю, что ему нужно уйти из спорта сейчас. Есть поговорка: лучше уйти на час раньше, чем на две минуты позже. Представьте, что Усик завершает карьеру сейчас – навсегда непобеждённый, никогда не побывавший в нокдауне, абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях», – приводит слова Красюка аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

Новый охотник за Усиком. Уордли сотворил безумный камбэк и ждёт абсолютного чемпиона
Новый охотник за Усиком. Уордли сотворил безумный камбэк и ждёт абсолютного чемпиона
