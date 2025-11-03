«Пытался задушить в стиле Махачева». Царукян — про последнюю победу

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян высказался насчёт своей победы в поединке с экс-чемпионом UFC в категории до 70 кг американцем Бенсоном Хендерсоном на турнире по правилам бразильского джиу-джитсу ACB JJ 18, который прошёл 18 сентября. Ахалкалакец взял верх удушающим приёмом за минуту до конца схватки.

«Ну, я все схватки Хендерсона смотрел, он очень гибкий, из-за этого я понял, что на руки кимуру или рычаги тяжело будет ему сделать. И ещё смотрел, когда его берут сзади, он тоже хорошо защищается. Отдельно шею задушить очень тяжело. Из-за этого я пытался задушить в стиле Махачева, через руку. Но он правильно защищался, ставил руку, блокировал, пластом лежал. Это такая правильная защита. И когда пять минут прошло, я думал: «Неужели я его не задушу». И потом, когда перешёл на ката-катами, это через руку удушающий, я его взял, а он опять кайфует, он думает, что всё нормально. Он расслабился, а я думаю: «Почему он плечо не отжимает?»

Он гибкий человек, я тоже такой. И когда меня на удушающий берут, я иногда начинаю расслабляться. И вот он в моменте расслабился, думал, что я его отпущу. А у меня выносливость рук очень сильная, этот приём я постоянно отрабатываю на тренировках, с чучелом по две минуты сижу. Я сначала сильно не давлю, но приём накопительный эффект имеет. И вот он думал, что я приспущу, у меня руки забьются, а он сможет выйти. В итоге уснул. И потом встал, говорит: «Как ты меня задушил?» Забыл там что-то. Показывает на мне. Я говорю, через руку. Он говорит: «Как через руку? Ты же у меня гильотину держал». Я говорю: «Не-не-не», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.