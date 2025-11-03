Царукян: Хукер — гнилой человек, хочется набить ему морду. Болтает много

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян рассказал о своём личном отношении к шестому номеру рейтинга UFC в категории до 70 кг новозеландцу Дэну Хукеру. Их поединок состоится 22 ноября на турнире UFC в Катаре.

«Мне не нравится Хукер именно как человек. Мне кажется, он гнилой, ему хочется просто набить морду. И я буду стараться максимально, чтобы эти эмоции выплеснуть в бою, в клетке. Чтобы не было никаких инцидентов до боя. Мне не нравится он. Он один из тех бойцов, которых я не люблю, которые много болтают, и на деле – пустослов. Мы должны были ещё в июне подраться.

Хукер один из тех, кто прямо выделяется. Болтает много. Ну, конечно, Илия. С Илией я хочу подраться, забрать титул и отправить его на пенсию. Спортивный интерес. Так как у него пояс. Хорошее имя. Ничего личного у меня с ним нет», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.