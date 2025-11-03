Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Очень хорошо, что он популяризует бокс». Царукян выразил одобрение Дане Милохину

«Очень хорошо, что он популяризует бокс». Царукян выразил одобрение Дане Милохину
Аудио-версия:
Комментарии

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выразил поддержку начинаниям популярного блогера соотечественника Дани Милохина в боксе.

«Милохин даже неплохо начал боксировать. Из такого неформала, хрупкого парня превратиться в боксёра – это дорогого стоит. У него два миллиона подписчиков, которые за ним следят и сейчас смотрят, что он боксирует. И эти дети говорят: «О, Даня Милохин боксирует, я тоже буду боксировать». Это очень хорошо, что он это популяризирует и он уже тоже начал драться, как Джейк Пол. И я думаю, что у него хорошее будущее, можно попробовать себя за океаном. Он такой эпатажный, смазливый. Такого, я думаю, в Америке полюбят», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Материалы по теме
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Эксклюзив
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android