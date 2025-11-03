«Очень хорошо, что он популяризует бокс». Царукян выразил одобрение Дане Милохину

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян выразил поддержку начинаниям популярного блогера соотечественника Дани Милохина в боксе.

«Милохин даже неплохо начал боксировать. Из такого неформала, хрупкого парня превратиться в боксёра – это дорогого стоит. У него два миллиона подписчиков, которые за ним следят и сейчас смотрят, что он боксирует. И эти дети говорят: «О, Даня Милохин боксирует, я тоже буду боксировать». Это очень хорошо, что он это популяризирует и он уже тоже начал драться, как Джейк Пол. И я думаю, что у него хорошее будущее, можно попробовать себя за океаном. Он такой эпатажный, смазливый. Такого, я думаю, в Америке полюбят», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.