«Пришлось дать в лоб чепушу». Царукян — про драку с фанатом на UFC 300

Второй номер рейтинга UFC в лёгком весе россиянин Арман Царукян вспомнил о стычке с фанатом во время выхода к октагону на бой с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300, который состоялся 14 апреля 2024 года. За тот инцидент Ахалкалакец был оштрафован на $ 25 тыс. и отстранён от боёв на девять месяцев.

«Бойцы не защищены… Но боец должен контролировать себя. Ты можешь на улице выйти, кто-то тебя там обматерит, ты пойдёшь с ним драться, и тебя посадят в любом случае. Из-за этого они ставят охранников, когда ты выходишь на бой. Мне не повезло, что, я когда выходил, мой охранник был где-то вот сзади. Он должен был идти, руки убирать параллельно, и он чуть запоздал. Я тоже повернулся… Ну представь, ты выходишь на бой просто разгорячённый и тебе там кто-то средний палец показывает. В этот момент ты… Я ещё такой человек сам по себе очень взрывной, очень агрессивный, когда я выхожу на бой или настраиваюсь. Ты выходишь, 20 тысяч человек на тебя смотрят в зале, и сколько-то миллионов – по телевизору. У тебя такая мотивация нереальная, и какой-то там чепуш тебе средний палец показывает. Из-за этого пришлось дать ему в лоб. Я думаю, что они должны были этот штраф, который мне выписали, должны были на охранное предприятие записать. А не на меня», — сказал Царукян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.