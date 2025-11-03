Поединок Бо Никала перенесён в прелимы турнира UFC 322

Обновился кард бойцовского турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Поединок в среднем весе (до 84 кг) между американцем Бо Никалом и бразильцем Родолфо Виейрой перенесён в предварительный кард.

Поединок в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Бенеилом Дариушем и французом Бенуа Сен-Дени перенесён в главный кард, который в настоящий момент выглядит следующим образом:

Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;

Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;

Шон Брэди – Майкл Моралес;

Леон Эдвардс – Карлос Пратес;

Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени.

