Поединок Бо Никала перенесён в прелимы турнира UFC 322

Поединок Бо Никала перенесён в прелимы турнира UFC 322
Обновился кард бойцовского турнира UFC 322, который состоится 16 ноября в Нью-Йорке (США).

Поединок в среднем весе (до 84 кг) между американцем Бо Никалом и бразильцем Родолфо Виейрой перенесён в предварительный кард.

Поединок в лёгком весе (до 70 кг) между американцем Бенеилом Дариушем и французом Бенуа Сен-Дени перенесён в главный кард, который в настоящий момент выглядит следующим образом:

Ислам Махачев – Джек Делла Маддалена;
Валентина Шевченко – Вэйли Чжан;
Шон Брэди – Майкл Моралес;
Леон Эдвардс – Карлос Пратес;
Бенеил Дариуш – Бенуа Сен-Дени.

