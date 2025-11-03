Скидки
Царукян: в России тебе никто средний палец не покажет. Знают, что могут получить

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался о разнице менталитетов в США и СНГ.

«Если бы я с бойцом зацепился, было бы более-менее, а когда с фанатами – не очень хорошо. Они же знают, что бойцы — вспыльчивые люди. Представь, ты боец, вспыльчивый человек, самоуверенный, и какой-то там идиот что-то тебе говорит, ты в этот момент можешь не сконтролировать свои эмоции. Потому что мы не любим допускать такое. Но чаще всего это случается в Америке, в России, в СНГ никто тебе средний палец не покажет, так как он знает, что может за это получить. И никто тебе ничего плохого здесь не скажет.

А там они вот так болтают друг на друга, посылают в одно место и разворачиваются и уходят. У них нет ничего личного. Максимум, что они там могут, обматерить друг друга и всё», — сказал Царукян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Эксклюзив
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
