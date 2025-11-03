Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Мы все учились у великого мастера». Йоэль Ромеро высказался о смерти Бувайсара Сайтиева

«Мы все учились у великого мастера». Йоэль Ромеро высказался о смерти Бувайсара Сайтиева
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC и олимпийский призёр по вольной борьбе кубинец Йоэль Ромеро высказался о смерти прославленного российского борца Бувайсара Сайтиева, ушедшего из жизни в марте 2025 года.

«Мы все учились у великого мастера и теперь надеемся, что он находится в лучшем месте. Он очень большой след оставил в олимпийском спорте. Это огромная боль для его семьи и олимпийской семьи, что он так рано нас покинул. Для меня было большой честью приехать на его землю с его изображением. Это был минимум того, что я мог бы сделать в его память», — приводит слова Ромеро издание Allboxing.

Материалы по теме
Одну из улиц в Грозном переименуют в честь Бувайсара Сайтиева

Бувайсар Сайтиев показывает приём Хамзату Чимаеву

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android