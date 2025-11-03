«Мы все учились у великого мастера». Йоэль Ромеро высказался о смерти Бувайсара Сайтиева

Экс-претендент на титул UFC и олимпийский призёр по вольной борьбе кубинец Йоэль Ромеро высказался о смерти прославленного российского борца Бувайсара Сайтиева, ушедшего из жизни в марте 2025 года.

«Мы все учились у великого мастера и теперь надеемся, что он находится в лучшем месте. Он очень большой след оставил в олимпийском спорте. Это огромная боль для его семьи и олимпийской семьи, что он так рано нас покинул. Для меня было большой честью приехать на его землю с его изображением. Это был минимум того, что я мог бы сделать в его память», — приводит слова Ромеро издание Allboxing.

Материалы по теме Одну из улиц в Грозном переименуют в честь Бувайсара Сайтиева

Бувайсар Сайтиев показывает приём Хамзату Чимаеву