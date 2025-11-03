Скидки
Бадаев: Магомед Исмаилов не вернётся в ММА. Здоровье уже не то

Бадаев: Магомед Исмаилов не вернётся в ММА. Здоровье уже не то
Вице-президент АСА Асланбек Бадаев отреагировал на срыв боя между россиянином Магомедом Исмаиловым и белорусом Владиславом «Белазом» Ковалёвым.

«Абсолютно не удивлен, что поединок Исмаилова и Белаза не состоится. Более того, я говорил и говорю, что Исмаилов не вернётся в ММА. Здоровье уже не то. Нет смысла рисковать этим здоровьем. А эти баснословные деньги, которые он просит, ему никто не даст. А на меньшее он не согласится. Поэтому наступил тупик. При этом мы не стали ближе к поединку Белаза и Гасанова. У АСА никогда не было планов и инициатив, но сам Белаз заявлял, что при поступлении такого предложения он не откажется и так далее. Мы сделали предложение, а там отказались. Если сам Белаз и лига RCC захотят, они могут прийти и мы об этом поговорим. Для нас эта история с точки зрения проявления инициатив закончена. Если они захотят — мы рассмотрим», — сказал Бадаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Белаз — Исмаилову: не хочешь выходить — не выходи, снимайся в своих фильмах
