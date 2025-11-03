Скидки
Ронда Роузи: Джо Роган не эксперт MMA, это фанат с аудиторией

Бывшая чемпионка UFC, а ныне член Зала славы, американка Ронда Роузи высказалась о звёздном комментаторе организации соотечественнике Джо Рогане.

«Он не эксперт, он фанат с аудиторией. Он никогда не дрался… Тхэквондо? Это не бои», — сказала Роузи в интервью YouTube-каналу Bert Kreischer.

Джо Рогану 58 лет. Американец является обладателем второго дана по тхэквондо и первого дана по бразильскому джиу-джитсу. Начал работать в UFC в 1997 году, начинал как интервьюер, позже стал комментатором.

Ранее Роузи раскритиковала поклонников смешанных единоборств за отношение к поражениям бойцов.

