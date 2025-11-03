Скидки
Валентина Шевченко ответила Ронде Роузи, заявившей, что Джо Роган не эксперт MMA

Чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко прокомментировала слова члена Зала славы американки Ронды Роузи.

Напомним, ранее Роузи заявила, что звёздный комментатор организации Джо Рогане не является экспертом в области смешанных единоборств.

«Я считаю Джо Рогана огромным экспертом боевых единоборств, благородным человеком, охотником, спортсменом и хорошим примером для молодёжи!» — написала Шевченко в социальной сети X (ранее Twitter).

Джо Рогану 58 лет. Американец является обладателем второго дана по тхэквондо и первого дана по бразильскому джиу-джитсу. Начал работать в UFC в 1997 году, начинал как интервьюер, позже стал комментатором.

Комментарии
