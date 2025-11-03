Йоэль Ромеро сказал, кто из UFC мог бы преуспеть в кулачных боях

Экс-претендент на титул UFC кубинец Йоэль Ромеро назвал действующих спортсменов организации, которые, по его мнению, смогли бы преуспеть в кулачных боях.

«Это сложный вопрос, потому что есть огромное количество бойцов UFC с очень хорошим ударом. Когда мы говорим о Bare Knackle, то мы говорим в основном о боксёрах. Я бы назвал Макса Холлоуэя, который обладает нужной техникой для этого. Здесь нужно не только иметь хороший удар, технику нанесения ударов, но и нужно иметь отличные движения корпусом и работу на ногах. В этот список мы можем добавить Джастина Гэтжи, Илию Топурию», — приводит слова Ромеро издание Allboxing.