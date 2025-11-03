Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Йоэль Ромеро сказал, кто из UFC мог бы преуспеть в кулачных боях

Йоэль Ромеро сказал, кто из UFC мог бы преуспеть в кулачных боях
Комментарии

Экс-претендент на титул UFC кубинец Йоэль Ромеро назвал действующих спортсменов организации, которые, по его мнению, смогли бы преуспеть в кулачных боях.

«Это сложный вопрос, потому что есть огромное количество бойцов UFC с очень хорошим ударом. Когда мы говорим о Bare Knackle, то мы говорим в основном о боксёрах. Я бы назвал Макса Холлоуэя, который обладает нужной техникой для этого. Здесь нужно не только иметь хороший удар, технику нанесения ударов, но и нужно иметь отличные движения корпусом и работу на ногах. В этот список мы можем добавить Джастина Гэтжи, Илию Топурию», — приводит слова Ромеро издание Allboxing.

Материалы по теме
«Мы все учились у великого мастера». Йоэль Ромеро высказался о смерти Бувайсара Сайтиева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android