Царукян: Чимаев — достойный человек. Дарит квартиры и машины, не показывая это в интернете

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о действующем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«В этот раз получилось, что я был в Америке, как бы я был рядом, у меня не было боя, я смог прилететь и быть в углу Чимаева. Он сказал, что на следующий мой бой он будет тоже у меня в углу, будет поддерживать. Если у него тоже боя не будет, конечно. Для этого и нужны друзья, чтобы поддержать друг друга и пойти вперёд. Хамзат очень достойный человек и хорошо очень поддерживает всех своих друзей, спарринг-партнёров, близких людей. Он этого не показывает в интернете, но всем дарит машины и квартиры, помогает всем, чем может», — сказал Царукян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.