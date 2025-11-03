Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян: Чимаев — достойный человек. Дарит квартиры и машины, не показывая это в интернете

Царукян: Чимаев — достойный человек. Дарит квартиры и машины, не показывая это в интернете
Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о действующем чемпионе организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«В этот раз получилось, что я был в Америке, как бы я был рядом, у меня не было боя, я смог прилететь и быть в углу Чимаева. Он сказал, что на следующий мой бой он будет тоже у меня в углу, будет поддерживать. Если у него тоже боя не будет, конечно. Для этого и нужны друзья, чтобы поддержать друг друга и пойти вперёд. Хамзат очень достойный человек и хорошо очень поддерживает всех своих друзей, спарринг-партнёров, близких людей. Он этого не показывает в интернете, но всем дарит машины и квартиры, помогает всем, чем может», — сказал Царукян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Материалы по теме
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Эксклюзив
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android