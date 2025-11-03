Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Инсайдер: Джейк Пол сделал предложение о бое Фрэнсису Нганну

Инсайдер: Джейк Пол сделал предложение о бое Фрэнсису Нганну
Комментарии

Звёздный американский блогер Джейк Пол продолжает искать соперника для своего следующего выступления, запланированного на конец года. Команда Пола сделала предложение о бое бывшему чемпиону UFC камерунцу Фрэнсису Нганну, сообщает обозреватель Майк Коппинджер.

«Рассматриваются ещё два имени — Фрэнсис Нганну и Нейт Диаз», — написал Коппинджер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис, однако против американца возбудили дело о домашнем насилии.

Материалы по теме
Стало известно, с кем Джейк Пол может провести бой вместо Джервонты Дэвиса — источник

Джейк Пол высмеял частный самолёт Мейвезера, сравнив со своим

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android