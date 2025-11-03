Инсайдер: Джейк Пол сделал предложение о бое Фрэнсису Нганну

Звёздный американский блогер Джейк Пол продолжает искать соперника для своего следующего выступления, запланированного на конец года. Команда Пола сделала предложение о бое бывшему чемпиону UFC камерунцу Фрэнсису Нганну, сообщает обозреватель Майк Коппинджер.

«Рассматриваются ещё два имени — Фрэнсис Нганну и Нейт Диаз», — написал Коппинджер в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис, однако против американца возбудили дело о домашнем насилии.

Материалы по теме Стало известно, с кем Джейк Пол может провести бой вместо Джервонты Дэвиса — источник

Джейк Пол высмеял частный самолёт Мейвезера, сравнив со своим