Тим Цзю — о поражениях: теперь люди будут списывать меня со счетов

Бывший чемпион мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) австралиец Тим Цзю высказался о поражениях в последние годы карьеры.

«Я был на дне. Я потерпел крах и сгорел. И я знаю, что теперь люди будут списывать меня со счетов. Люди будут всякое говорить… Но я в порядке. Потому что я понимаю, что для серьёзных перемен, к которым я стремлюсь, требуется куча мелких изменений», — приводит слова Цзю издание FOX Sports Australia.

В своём последнем бою, состоявшемся в июле, Цзю проиграл техническим нокаутом в реванше с американцем Себастьяном Фундорой. Поражение стало для него третьим в карьере.

