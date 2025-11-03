Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Царукян объяснил, чем ему помогло поражение от Ислама Махачева

Царукян объяснил, чем ему помогло поражение от Ислама Махачева
Комментарии

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о поражении в бою с экс-чемпионом и соотечественником Исламом Махачевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Наверное, мотивацию он оставил, чтобы сделать реванш и выиграть у него. Вот это была моя мотивация, вот это был важный урок, который он мне дал. Возможно, если бы я тогда победил, зазнался бы и все последующие бои проиграл», — сказал Царукян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Материалы по теме
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном
Эксклюзив
Путин, Махачев, UFC в России. Наш разговор с Арманом Царукяном — о самом главном

Интервью Армана Царукяна «Чемпионату»

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android