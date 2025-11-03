Царукян объяснил, чем ему помогло поражение от Ислама Махачева

Российский боец UFC Арман Царукян высказался о поражении в бою с экс-чемпионом и соотечественником Исламом Махачевым.

Напомним, поединок бойцов состоялся в апреле 2019 года на турнире UFC Fight Night 149 и завершился победой Махачева единогласным судейским решением.

«Наверное, мотивацию он оставил, чтобы сделать реванш и выиграть у него. Вот это была моя мотивация, вот это был важный урок, который он мне дал. Возможно, если бы я тогда победил, зазнался бы и все последующие бои проиграл», — сказал Царукян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.

Интервью Армана Царукяна «Чемпионату»