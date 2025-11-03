Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

«Нужно подраться ещё раз». Гаджиев назвал приоритетного соперника для Умара Нурмагомедова

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Умар Нурмагомедов должен провести ещё один поединок, прежде чем снова бороться за пояс.

«Наверное, Умар будет драться с победителем поединка Мераб Двалишвили – Пётр Ян. Хотя я считаю, что Умару нужно подраться ещё раз, ему нужен ещё один хороший, крепкий бой, который снова сделает его безусловным претендентом. Например, бой Умар Нурмагомедов – Шон О'Мэлли», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ), Нурмагомедов победил единогласным судейским решением американца Марио Баутисту.

