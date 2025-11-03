Скидки
Бокс/ММА

Хадис Ибрагимов и Виктор Немков проведут реванш 28 ноября в Москве

Хадис Ибрагимов и Виктор Немков проведут реванш 28 ноября в Москве
Комментарии

28 ноября в Москве состоится турнир бойцовской лиги «Сокол». В главном событии вечера российский тяжеловес Хадис Ибрагимов проведёт реванш с соотечественником Виктором Немковым.

Первый бой состоялся под эгидой лиги «Наше Дело» в декабре и завершился победой Ибрагимова раздельным решением судей.

В соглавном событии состоится возвращение в клетку российского проспекта Евгения Игнатьева, известного по выступлениям в таких организациях, как Fight Nights, RCC и «Наше Дело». Соперником Игнатьева станет бразилец Диего Марлон.

Также в карде выступят такие известные спортсмены, как Михаил Дорошенко, Сергей Денисов, Илья Ковалёв и Илья Курзанов.

Хадис Ибрагимов завоевал титул в тяжёлом весе лиги «Наше Дело»
Комментарии
