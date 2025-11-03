Стерлинг выступил за введение временного титула в тяжёлом весе UFC

Экс-чемпион UFC американец Алджамейн Стерлинг выступил за введение временного титула в тяжёлом весе (до 120 кг).

«Временный титул — это самый разумный вариант, пока Аспиналл выздоравливает. Только Акоста знает, как снять проклятие поражения после тычка в глаз. Покажи нам путь, избранный», — написал Стерлинг в социальных сетях.

Напомним, действующий чемпион UFC в тяжёлом весе британец Том Аспиналл получил травму глаза в своём последнем бою с французом Сирилем Ганом, возглавившем турнир UFC 321 в Абу-Даби (ОАЭ). Поединок был признан несостоявшимся.

