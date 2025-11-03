Скидки
Девушка-боец UFC: Ронда Роузи не выйдет в клетку против любой из топ-5

Девушка-боец UFC: Ронда Роузи не выйдет в клетку против любой из топ-5
Бразильский боец UFC Норма Дюмонт оценила шансы на возвращение члена Зала славы американки Ронды Роузи.

«Я готова поставить что угодно, Ронда Роузи не выйдет в клетку против любой из топ-5. Она не вернётся. Этого не произойдёт. Она была звездой в своё время, у неё были свои преимущества, она добилась всего, но она не вернётся, чтобы встретиться с новым поколением.

Женщины сейчас вдвое крупнее неё с лучшими стойкой и грэпплингом. Не обязательно лучше, чем у неё, лучше, чем в её время. Есть нокаутёры… Кайла [Харрисон] большая и владеет дзюдо. Не думаю, что Ронда побила бы её в MMA», — приводит слова Дюмонт MMA Fighting.

Валентина Шевченко ответила Ронде Роузи, заявившей, что Джо Роган не эксперт MMA
