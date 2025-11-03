«У UFC были тупые догадки». Царукян рассказал о травме перед реваншем с Махачевым

Российский боец UFC Арман Царукян рассказала о своей травме, сорвавшей реванш с соотечественником Исламом Махачевым, который должен был состояться на турнире UFC 311 в феврале.

«Это не решалось в последний день, это решалось в неделю боя. Я во вторник сказал своему менеджеру, что сорвал спину. Он сказал, что всё нормально, что не надо ничего говорить, потому что сейчас будет паника. Когда в четверг пришел после пресс-конференции, начал вес гонять и понимаю, что не могу ничего сделать.

И тогда они только сообщили UFC, во время весогонки, и представители лиги приехали. То есть нужно было за хотя бы день-два сказать. А они подумали, что я притворяюсь, у меня проблемы с весогонкой. Потом у них ещё догадки были, что я психологически боюсь подраться, какое-то давление за пояс и так далее. Ну не знаю, это такие тупые догадки у них были. Как может человек всю жизнь ждать этого боя, иметь возможность заработать кучу денег. А прямо за день до этого сняться. Сейчас такая ситуация, что я здоров, и надеюсь, травм не будет, и таких ситуаций не будет», — сказал Царукян в интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Сорокину.