Абдель-Азиз: Делла Маддалена — тяжелейший соперник в карьере Махачева

Известный менеджер Али Абдель-Азиз высказался о предстоящем поединке за титул в полусреднем весе (до 77 кг) между австралийцем Джеком Делла Маддаленой и россиянином Исламом Махачевым.

«Маддалена – тяжелейший соперник в карьере Ислама. Я бы солгал, если бы сказал иначе. Джек очень хорош, он развивается, он молод и жаждет побед. Он предложит Исламу много интересных задач, с которыми Махачев должен будет справиться», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

Напомним, поединок Делла Маддалена – Махачев состоится 16 ноября на турнире UFC 322 в Нью-Йорке (США).

