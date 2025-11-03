Скидки
«Он — пионер». Гаджиев объяснил, что отличает Хабиба от Умара и Усмана Нурмагомедовых

«Он — пионер». Гаджиев объяснил, что отличает Хабиба от Умара и Усмана Нурмагомедовых
Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался об экс-чемпионе UFC, а ныне члене Зала славы, соотечественнике Хабибе Нурмагомедове.

«Главная разница между Хабибом и другими людьми из его команды в том, что у Хабиба не было Хабиба. Да, был отец. Но Хабибу в Америке пришлось столкнуться с огромным количеством трудностей, и бытовых, и психологических.

Ты первый, ты пионер, ко всему надо привыкать. Ты ещё не знаешь, как индустрия устроена. Поэтому ты первопроходец. А у всех в его команде уже был Хабиб с его колоссальным опытом. И им намного легче. И вот это «намного легче», видимо, даёт ребятам возможность где-то не выложиться на все сто», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

«Посмотрим, как обстановка». Хабиб Нурмагомедов присоединился к лагерю Махачева в США
