«Это зависть». Али Абдель-Азиз ответил Ронде Роузи на упоминание о Хабибе

Известный менеджер Али Абдель-Азиз прокомментировал слова члена Зала славы UFC американки Ронды Роузи.

Напомним, ранее Роузи заявила, что россиянин Хабиб Нурмагомедов сохранил уважение MMA-общественности только из-за того, что завершил карьеру непобеждённым, раскритиковав фанатов.

«Это зависть. Хабиб – икона. Ронда была отличной спортсменкой, когда была чемпионом. Но девушки, которых она побила, не были атлетами. Когда она встретилась с Амандой [Нуньес], она проиграла. Она не может сравнивать себя с Хабибом. Она не является величайшей. Она попросту несчастна», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.