«Это логично». Гаджиев сказал, кто должен стать следующим соперником Мурзаканова

Известный российский промоутер Камил Гаджиев считает, что непобеждённый боец полутяжёлого веса (до 93 кг) Азамат Мурзаканов должен сразиться с чешским экс-чемпионом Иржи Прохазкой в следующем бою.

«Это логично, классный бой. По идее, Мурзаканов мог бы и с Алексом Перейрой сейчас подраться. И все бы сказали: «Классный бой двух ударников». Кто-то сказал бы, что у Мурзаканова неплохие шансы.

Думаю, что победитель боя Азамат Мурзаканов – Иржи Прохазка – это железобетонный следующий претендент на титул в 93 кг», – сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре на UFC 321, Мурзаканов нокаутировал австрийца Александра Ракича.

«Профессионал ждёт». Азамат Мурзаканов бросил вызов Иржи Прохазке
