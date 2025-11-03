Абдель-Азиз: если Пимблетт сразится за титул, Гэтжи завершит карьеру

Али Абдель-Азиз. менеджер экс-претендента на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) Джастина Гэтжи, заявил, что американец завершит карьеру, если следующим соперником действующего чемпиона грузина Илии Топурии станет британец Пэдди Пимблетт.

«Я думаю, UFC ждёт, как пройдёт боя Ислама [Махачева]. Также они ждут боя Армана [Царукяна] и Хукера. Но вот что я скажу вам — Джастин Гэтжи никогда не нарушает своего слова. Если Пэдди [Пимблетт] его перепрыгнет в очереди на титул, он завершит карьеру и больше никогда не подерётся в UFC», — сказал Абдель-Азиз в интервью Submission Radio.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC 313 в марте, Гэтжи победил единогласным судейским решением азербайджанца Рафаэля Физиева.