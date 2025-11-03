Абдель-Азиз заявил, что Анкалаев не тренировался почти 40 дней до реванша с Перейрой

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-обладателя титула UFC в полутяжёлом весе россиянина Магомеда Анкалаева, рассказал, что его подопечный из-за травмы рёбер не мог работать над борьбой и грэпплингом в течение 40 дней перед реваншем с бразильцем Алексом Перейрой, который состоялся на турнире UFC 320. Встреча завершилась в пользу Поатана нокаутом в первом раунде.

«Анкалаев не тренировался почти 40 дней перед этим боем. Он приехал из Дагестана со сломанным ребром, нам каждый раз приходилось прекращать спарринги [чтобы не усугублять травму]. Всё, что он делал в этот период, — это прыгал на скакалке, бегал, работал на лапах и занимался физической подготовкой. Магомед не занимался борьбой и грэпплингом. Думаю, ему необходимо одержать ещё одну победу, чтобы получить титульный шанс», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.