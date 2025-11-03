Скидки
Златан Ибрагимович встретился с чемпионом UFC на футбольном матче «Милан» — «Рома»

Златан Ибрагимович встретился с чемпионом UFC на футбольном матче «Милан» — «Рома»
Златан Ибрагимович, бывший нападающий, ныне советник владельцев футбольного клуба «Милана», встретился с чемпионом UFC в полутяжёлой весовой категории бразильцем Алексом Перейрой и бойцом UFC, выступающим в полулёгком весе, Диего Лопесом на футбольном матче «Милан» — «Рома», который прошёл вчера, 2 ноября, и завершился победой первых со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Окончен
1 : 0
Рома
Рим
1:0 Павлович – 39'    

Напомним, Алекс в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 320 в Лас-Вегасе, победил нокаутом в первом раунде россиянина Магомеда Анкалаева и вернул себе звание чемпиона UFC в полутяжёлом весе.

Диего, в свою очередь, последний бой провёл на турнире UFC Fight Night 259, который прошёл 13 сентября. Тогда он победил техническим нокаутом соотечественника Жана Силву.

Ибрагимович завершил карьеру в 41 год. Швед играл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси». Последней его командой стали «россонери».

