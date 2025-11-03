Пимблетт — об Илии Топурии: с радостью разбил бы ему лицо. Спущу с небес на землю

30-летний популярный боец UFC, занимающий шестое место в рейтинге лёгкого веса, англичанин Пэдди Пимблетт выразил уверенность, что смог бы победить в очном бою с непобеждённым 28-летним чемпионом UFC в категории до 70 кг испано-грузином Илией Топурией.

«Я бы с радостью разбил ему лицо. Вижу, что могу победить его во всех аспектах, если наш бой состоится. Люди поставили его на пьедестал и считают невероятно крутым бойцом. Но я спущу его с небес на землю», — приводит слова Пимблетта портал Bloody Elbow.

Напомним, Пимблетт дебютировал в североамериканской лиге в марте 2022 года. К настоящему моменту английский боец идёт на серии из семи побед.