Главная Бокс/ММА Новости

«Хотел откусить его сердце». У. Нурмагомедов — о мыслях перед 5-м раундом в бою с Хьюзом

Аудио-версия:
Комментарии

27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, о чём думал перед пятым раундом в реванше с ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Поединок завершился победой Усмана единогласным решением судей.

PFL 2025. PFL Road to Dubai Champions Series 3, Дубай, ОАЭ
Усман Нурмагомедов (W) — Пол Хьюз
03 октября 2025, пятница. 23:40 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Пол Хьюз

«Хотел откусить его сердце и выплюнуть. В его глазах было видно, что он сдался. Это другой кайф, когда читаешь в глазах соперника, что сломал его», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением.

