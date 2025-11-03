«Хотел откусить его сердце». У. Нурмагомедов — о мыслях перед 5-м раундом в бою с Хьюзом

27-летний непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе россиянин Усман Нурмагомедов рассказал, о чём думал перед пятым раундом в реванше с ирландцем Полом Хьюзом, который состоялся 3 октября на турнире PFL Road to Dubai Champions Series 3. Поединок завершился победой Усмана единогласным решением судей.

«Хотел откусить его сердце и выплюнуть. В его глазах было видно, что он сдался. Это другой кайф, когда читаешь в глазах соперника, что сломал его», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети.

Нурмагомедов начал свою карьеру в ММА в 2017 году и провёл 20 боёв, одержав победы во всех. Из них восемь завершились досрочно техническим нокаутом, шесть — сабмишеном, ещё шесть боёв закончились единогласным судейским решением.