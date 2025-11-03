Дана Уайт объяснил, почему не собирается покидать пост президента UFC и уходить на пенсию

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему не собирается в ближайшее время уходить из бизнеса на пенсию.

«Когда я был моложе, люди постарше говорили: «Вот выйду на пенсию и буду пить Май Тай на пляже» — и так далее. Я отлично провожу отпуск — через 10 дней мне уже тошно от выпивки, от всего этого, поэтому готов вернуться к работе. Постоянно думаю о том, как сделать бизнес всё больше и больше с каждым днём», — приводит слова Уайта аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Напомним, Дана занял пост президента североамериканской лиги в январе 2001 года после того, как его друзья детства, братья Фертитта, приобрели UFC.