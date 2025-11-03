«Моя цель». Оливейра назвал экс-чемпиона UFC, с которым хотел бы провести следующий бой

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил, что хотел бы в следующем поединке подраться с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Моя цель сейчас — сразиться за титул BMF с Холлоуэем. После того, как я выиграю этот пояс, снова стану бороться за титул абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе», — приводит слова Оливейры портал Sportskeeda.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.