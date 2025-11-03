Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Моя цель». Оливейра назвал экс-чемпиона UFC, с которым хотел бы провести следующий бой

«Моя цель». Оливейра назвал экс-чемпиона UFC, с которым хотел бы провести следующий бой
Комментарии

35-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра заявил, что хотел бы в следующем поединке подраться с 33-летним обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Моя цель сейчас — сразиться за титул BMF с Холлоуэем. После того, как я выиграю этот пояс, снова стану бороться за титул абсолютного чемпиона UFC в лёгком весе», — приводит слова Оливейры портал Sportskeeda.

Оливейра дебютировал в UFC в 2010 году. За карьеру в организации встречался с такими бойцами, как Дональд Серроне, Фрэнки Эдгар, Макс Холлоуэй, Энтони Петтис, Пол Фелдер, Тони Фергюсон, Майкл Чендлер, Дастин Порье, Джастин Гэтжи, Ислам Махачев, Арман Царукян и Илия Топурия.

Материалы по теме
Главный всадник UFC — не Махачев? Оливейра выиграл турнир по скачкам в Аргентине
Главный всадник UFC — не Махачев? Оливейра выиграл турнир по скачкам в Аргентине
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android