«Восстану из пепла». Тим Цзю объявил, что поменял прозвище с Похитителя душ на Феникса

31-летний бывший чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе австралиец российского происхождения Тимофей Цзю объявил, что поменял прозвище с Похитителя душ на Феникса.

«Возможно, я потерпел неудачу и сгорел, мечтая стать великим. Но я восстану из пепла и вернусь сильнее, чем когда-либо», — написал Цзю на своей странице в социальной сети.

Цзю дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2016 года. У Тимофея в рекорде 1—3 в последних четырёх поединках. 31-летний спортсмен выступает в левосторонней стойке. Он является старшим сыном бывшего абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Кости Цзю.