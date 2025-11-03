Скидки
Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом

Президент Казахстана наградил Шавката Рахмонова орденом
Непобеждённый третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе казах Шавкат Рахмонов сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев наградил его орденом «Барыс» II степени.

«Сегодня для меня особенный день. Имел честь получить орден «Барыс» II степени из рук президента республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», – написал Рахмонов на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Рахмонова

Данный орден вручается за особые заслуги, в том числе в государственной, производственной, научной, социально-культурной и общественной деятельности.

Напомним, последний бой Рахмонов провёл на турнире UFC 310. Тогда Номад победил единогласным решением судей ирландца Иана Гарри.

