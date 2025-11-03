Абдель-Азиз: нынешний Махачев заставляет каждого партнёра чувствовать себя дилетантом

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выразил восхищение нынешней формой своего подопечного, назвав её лучшей в его карьере.

«Сейчас он лучший Ислам, которого мы когда-либо видели. Если бы Махачев прямо сейчас сразился бы со своей старой версией, победил бы в первом раунде. Он крупный, сильный, физически здоровый и счастливый, поскольку больше не страдает из-за весогонки. Ислам очень и очень силён. Махачев заставляет каждого спарринг-партнёра чувствовать себя дилетантом», — приводит слова Абдель-Азиза портал Bloody Elbow.