Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Абдель-Азиз: нынешний Махачев заставляет каждого партнёра чувствовать себя дилетантом

Абдель-Азиз: нынешний Махачев заставляет каждого партнёра чувствовать себя дилетантом
Комментарии

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, выразил восхищение нынешней формой своего подопечного, назвав её лучшей в его карьере.

«Сейчас он лучший Ислам, которого мы когда-либо видели. Если бы Махачев прямо сейчас сразился бы со своей старой версией, победил бы в первом раунде. Он крупный, сильный, физически здоровый и счастливый, поскольку больше не страдает из-за весогонки. Ислам очень и очень силён. Махачев заставляет каждого спарринг-партнёра чувствовать себя дилетантом», — приводит слова Абдель-Азиза портал Bloody Elbow.

Материалы по теме
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. То самое поражение
Путь Махачева к вершине: от тени Хабиба до второго пояса. То самое поражение
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android