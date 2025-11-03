Скидки
«У меня не назначен бой». О'Мэлли намекнул, что готов подраться с Умаром Нурмагомедовым

«У меня не назначен бой». О'Мэлли намекнул, что готов подраться с Умаром Нурмагомедовым
Комментарии

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли комплиментарно высказался в адрес экс-претендента на титул UFC в категории до 61 кг россиянина Умара Нурмагомедова, намекнув о готовности провести следующий поединок с ним.

«Умар чертовски хорош. Он очень техничен в стойке и является хорошим ударником, а также крут в грэпплинге. Кроме того, за его спиной стоит хорошая команда. Чувствую, что Умар является одним из лучших бойцов в нашем весе, если не лучшим. С кем он будет драться следующим? У меня не назначен бой, у Умара не назначен бой», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

