Фото: Хабиб и Махачев на фоне статуи Рокки Бальбоа в Филадельфии

37-летний член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC в лёгком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов вместе со своими подопечными, в том числе и с экс-чемпионом UFC в категории до 70 кг Исламом Махачевым, посетил культовое место со статуей, посвящённой персонажу Рокки Бальбоа из одноимённой серии фильмов, чей образ на экране воплотил легендарный актёр Сильвестр Сталлоне.

«Филадельфия», — подписал Нурмагомедов фотографию, опубликовав её в своём телеграм-канале.

Фото: Из личного архива Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Орёл провёл последний бой на турнире UFC 254, который состоялся 24 октября 2020 года на острове Яс вблизи Абу-Даби (ОАЭ). Его соперником тогда был временный чемпион UFC в лёгком весе американец Джастин Гэтжи. Бой завершился победой российского атлета удушающим приёмом во втором раунде. Для Нурмагомедова эта победа стала 29-й в карьере. После окончания боя Хабиб заявил о завершении карьеры в ММА.