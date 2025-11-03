Скидки
«Арман раскатает Дэна, будет его пытать». Менеджер Махачева — о бое Царукян — Хукер

Али Абдель-Азиз, являющийся менеджером экс-обладателя чемпионского титула UFC в лёгком весе россиянина Ислама Махачева, поделился мнением относительно предстоящего поединка между вторым номером рейтинга UFC в категории до 70 кг представляющим Россию и Армению Арманом Царукяном и шестым номером дивизиона новозеландцем Дэном Хукером, который состоится 22 ноября на турнире UFC в Катаре.

«Арман раскатает Хукера. Думаю, в этой игре есть уровни, и Царукян находится на совершенно другом уровне. Хукеру, по сути, нечего терять, но, думаю, Арман просто будет его мучить», — приводит слова Абдель-Азиза аккаунт Red Corner MMA в социальной сети X.

