«UFC без Даны — это лишь три буквы». Ронда Роузи — о роли Уайта в успехе UFC

38-летняя бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи предположила, что успех UFC зависит лишь от президента лиги Даны Уайта, без него организация перестанет быть флагманской в индустрии смешанных единоборств.

«Без Уайта в UFC не будет души. Очень сильно люблю Дану. Когда он уйдёт на пенсию, статус лучшего промоушена в индустрии ММА станет вакантным. Я так думаю.

Дана и является UFC. Без него это просто три буквы. Уайт хочет, чтобы его компания была настолько успешной, насколько это возможно, и зарабатывала как можно больше денег», — приводит слова Роузи портал MMA Fighting.