Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«UFC без Даны — это лишь три буквы». Ронда Роузи — о роли Уайта в успехе UFC

«UFC без Даны — это лишь три буквы». Ронда Роузи — о роли Уайта в успехе UFC
Комментарии

38-летняя бывшая чемпионка UFC в женском легчайшем весе американка Ронда Роузи предположила, что успех UFC зависит лишь от президента лиги Даны Уайта, без него организация перестанет быть флагманской в индустрии смешанных единоборств.

«Без Уайта в UFC не будет души. Очень сильно люблю Дану. Когда он уйдёт на пенсию, статус лучшего промоушена в индустрии ММА станет вакантным. Я так думаю.

Дана и является UFC. Без него это просто три буквы. Уайт хочет, чтобы его компания была настолько успешной, насколько это возможно, и зарабатывала как можно больше денег», — приводит слова Роузи портал MMA Fighting.

Материалы по теме
«Это зависть». Али Абдель-Азиз ответил Ронде Роузи на упоминание о Хабибе
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android