Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Не проявляй ко мне неуважение». Нганну — о предложении Джейка Пола заменить Дэвиса

«Не проявляй ко мне неуважение». Нганну — о предложении Джейка Пола заменить Дэвиса
Комментарии

39-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что его оскорбило решение команды 14-го номера рейтинга WBO в тяжёлом весе американца Джейка Пола обратиться к нему с предложением заменить 30-летнего непобеждённого чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе соотечественника Джервонту Дэвиса.

«Как они могли перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это же бессмыслица. Я был в таком замешательстве. Подумал: «Нет, чувак. Не проявляй ко мне такого неуважения. Мне это неинтересно», — приводит слова Нганну аккаунт Happy Punch в социальной сети X.

Материалы по теме
Джейк Пол ищет замену Танку? Подбираем варианты для блогера
Джейк Пол ищет замену Танку? Подбираем варианты для блогера
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android