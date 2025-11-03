«Не проявляй ко мне неуважение». Нганну — о предложении Джейка Пола заменить Дэвиса

39-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что его оскорбило решение команды 14-го номера рейтинга WBO в тяжёлом весе американца Джейка Пола обратиться к нему с предложением заменить 30-летнего непобеждённого чемпиона мира по версии WBA-super в лёгком весе соотечественника Джервонту Дэвиса.

«Как они могли перейти от Джервонты Дэвиса к Фрэнсису Нганну? Это же бессмыслица. Я был в таком замешательстве. Подумал: «Нет, чувак. Не проявляй ко мне такого неуважения. Мне это неинтересно», — приводит слова Нганну аккаунт Happy Punch в социальной сети X.