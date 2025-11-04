Инсайдер перечислил возможных оппонентов Джейка Пола, которые могут выйти на замену Дэвису

Авторитетный американский обозреватель и инсайдер журнала The Ring Майк Копингер сообщил, что на замену 30-летнему непобеждённому чемпиону мира по версии WBA-super в лёгком весе Джервонте Дэвису в бою с 14-м номером рейтинга WBO в тяжёлом весе Джейком Полом рассматриваются кандидатуры британца Андре Уорда, американца Нейта Диаза и камерунца Фрэнсиса Нганну.

Согласно имеющейся информации, сам боксёрский вечер также будет перенесён на 12 или 19 декабря.

Напомним, поединок между Джейком Полом и Джервонтой Дэвисом изначально был запланирован на 15 ноября и должен был пройти в Майами (штат Флорида, США).