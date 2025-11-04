«Пока не уверен, готов ли дать ему бой». О'Мэлли — о потенциальном реванше с Петром Яном

31-летний бывший чемпион UFC в легчайшем весе американец Шон О'Мэлли высказался относительно проведения реванша с 32-летним экс-обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Если возьму верх в следующем бою, а Пётр победит Мераба [Двалишвили], то мне надо будет подумать об идее проведения реванша с ним. Пока не уверен, готов ли дать ему второй бой», — приводит слова О'Мэлли аккаунт Home of Fight в социальной сети X.

Первый бой между Шоном и Петром состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ), который прошёл 22 октября 2022 года. Тогда победу раздельным решением судей по итогам трёх раундов одержал американский боец.