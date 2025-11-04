UFC выпустил заявление по поводу ставок на бой Дулгарян — Дель Валье

Пресс-служба UFC опубликовала официальное заявление по поду необычной активности в размещении ставок на поединок между американцем Исааком Дулгаряном и кубинцем Ядьером Дель Валье, который прошёл в ночь с 1 на 2 ноября мск в Лас-Вегасе (США, штат Невада) в рамках турнира смешанных единоборств UFC Fight Night 263.

«Как и многие профессиональные спортивные организации, UFC сотрудничает с независимой службой обеспечения честности ставок, которая отслеживает активность по размещению ставок на наших турнирах.

Наш партнер по обеспечению честности ставок, IC360, отслеживает ставки на каждом турнире UFC и проводит тщательный анализ фактов, связанных с поединком Дулгариан — Дель Валье, который состоялся в субботу, 1 ноября.

Мы очень серьёзно относимся к таким обвинениям, и, наряду со здоровьем и безопасностью наших бойцов, нет ничего важнее честности в нашем виде спорта», — гласит текст заявления UFC.

Бой Дулгарян — Дель Валье завершился досрочной победой кубинского бойца, который на четвёртой минуте первого раунда успешно провёл удушающий приём.

Видео: Самые большие выигрыши Мейвезера на ставках