Джейк Пол объявил об отмене боя с Джервонтой Дэвисом

Звёздный американский блогер Джейк Пол объявил об отмене боксёрского поединка с непобеждённым чемпионом мира в трёх весовых категориях соотечественником Джервонтой Дэвисом.

«Джервонта Дэвис – настоящий ходячий кусок мусора. Работать с ним – сущий кошмар. Непрофессионализм, непонятные запросы и многочасовые опоздания на съёмки. А также многочисленные аресты и связанные с ними судебные иски. Если вы болеете за этого человека, то поддерживаете самый гнусный грех.

Я не хочу жертвовать временем с близкими и детьми только ради того, чтобы этот дурак снова потерял свой ум. Страшно, когда такие дьявольские люди оказываются на вершине культуры, спорта и власти.

Надеюсь, вы, ребята, пройдёте мимо его фальшивого уличного образа и найдёте что-то более глубокое, за что можно болеть. Что же касается меня, то я перехожу к следующему сопернику», — написал Пол в социальной сети X (ранее Twitter).