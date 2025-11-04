WBC снял запрет с Райана Гарсии на участие в боях под своей эгидой

Всемирный боксёрский совет (WBC) снял запрет на участие в боях под своей эгидой со звёздного американского полусредневеса Райана Гарсии.

Напомним, в июле 2024 года WBC убрал Гарсию из рейтингов из-за расистских и религиозных высказываний американца в социальных сетях.

«С меня официально снят запрет WBC. Хочу поблагодарить WBC за то, что увидели моё стремление к изменениям и приняли это решение. Я готов надеть зелёный пояс и предстать как чемпион», — написал Гарсия в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Девин Хейни отказался от суда с Гарсией.

