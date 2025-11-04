Скидки
Кларесса Шилдс отреагировала на слух о том, что она может стать соперницей Джейка Пола

Чемпионка мира в пяти весовых категориях американка Кларесса Шилдс прокомментировала слух о том, что она вошла в список возможных соперников звёздного американского видеоблогера Джейка Пола.

«Лол, почему я в этом списке?» — написал Шилдс в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис, поединок был запланирован на 15 ноября в США, однако против Дэвиса возбудили дело о домашнем насилии.

Ранее Пол официально объявил об отмене боя с Дэвисом.

