Кларесса Шилдс отреагировала на слух о том, что она может стать соперницей Джейка Пола

Чемпионка мира в пяти весовых категориях американка Кларесса Шилдс прокомментировала слух о том, что она вошла в список возможных соперников звёздного американского видеоблогера Джейка Пола.
«Лол, почему я в этом списке?» — написал Шилдс в социальной сети X (ранее Twitter).
Напомним, изначально соперником Пола должен быть стать непобеждённый чемпион мира в трёх весовых категориях Джервонта Дэвис, поединок был запланирован на 15 ноября в США, однако против Дэвиса возбудили дело о домашнем насилии.
Ранее Пол официально объявил об отмене боя с Дэвисом.
Джейк Пол высмеял частный самолёт Мейвезера, сравнив со своим